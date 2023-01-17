Очистные сооружения под Воронежем продолжают отравлять экологию

Прокуратура Новоусманского района обнаружила нарушения при эксплуатации локальных очистных сооружений МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство». В ведомстве рассказали, что директора общества уже наказывали за нарушение требований природоохранного законодательства – порчу земель, сокрытие экологической информации, нарушение требований при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Прокуратура выдала предписание устранить их. Однако повторная проверка показала, что все осталось по-прежнему.

Прокуратура района направила в суд иск с требованием к МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» устранить нарушения закона и возместить причиненный ущерб, а также провести рекультивацию земель.

- Точка сброса стоков предусмотрена проектом строительства очистных сооружений, который прошел государственную экспертизу, - прокомментировали сообщение прокуратуры в администрации Новоусманского района. - Изменения грунтов обусловлены «накопительным» эффектом с момента начала эксплуатации. Появление «осадка» - естественный процесс, обойти который невозможно. Прекращение сброса означает «отсечение» от услуг водоотведения более 8500 абонентов, в том числе в многоквартирных домах.

В администрации сообщили, что технологические линии недавно были модернизированы, что сделало возможным довести параметры сбрасываемых стоков до нормативных. Положительная динамика лабораторно зафиксирована независимой организацией.