Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 12:20

Очистные сооружения под Воронежем продолжают отравлять экологию

Прокуратура через суд требует от коммунальщиков устранения нарушений
Ирина КАЗАНИНА

Прокуратура Новоусманского района обнаружила нарушения при эксплуатации локальных очистных сооружений МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство». В ведомстве рассказали, что директора общества уже наказывали за нарушение требований природоохранного законодательства – порчу земель, сокрытие экологической информации, нарушение требований при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. Прокуратура выдала предписание устранить их. Однако повторная проверка показала, что все осталось по-прежнему.

Прокуратура района направила в суд иск с требованием к МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство» устранить нарушения закона и возместить причиненный ущерб, а также провести рекультивацию земель.

- Точка сброса стоков предусмотрена проектом строительства очистных сооружений, который прошел государственную экспертизу, - прокомментировали сообщение прокуратуры в администрации Новоусманского района. - Изменения грунтов обусловлены «накопительным» эффектом с момента начала эксплуатации. Появление «осадка» - естественный процесс, обойти который невозможно. Прекращение сброса означает «отсечение» от услуг водоотведения более 8500 абонентов, в том числе в многоквартирных домах.

В администрации сообщили, что технологические линии недавно были модернизированы, что сделало возможным довести параметры сбрасываемых стоков до нормативных. Положительная динамика лабораторно зафиксирована независимой организацией.