В 2023-м в Воронеже начнут комплексное благоустройство пешеходной зоны улицы Пушкинской

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2023-м году городские власти проведут обновление улицы Пушкинской. На благоустройство территории из бюджета Воронежа планируют выделить около 50 млн рублей, сообщил первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. Для участков в разных районах города (а Пушкинская переходит из Центрального района в Ленинский, ее общая протяженность около 1,5 километров) собираются провести единые торги, чтобы обеспечить комплексный подход.

В этом году планируют приступить к обновлению тротуаров. Предстоит изменить их конфигурацию, выровнять, подобрать плитку с учетом различий в ширине и минимизации повреждений корней деревьев, устроить пандусы для маломобильных граждан, дополнительно озеленить.

- Прошу учесть предложения горожан и найти технические решения по укладке плитки таким образом, чтобы сохранить и зеленые насаждения, и возможность проведения на благоустроенной территории механизированной уборки. Обязательно учесть доступность территории для маломобильных граждан, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Мы сохраняем подходы именно по комплексному благоустройству улиц и, если будем понимать, что у нас выработано правильное решение, которое не на один год закладывается, можем заключать контракт.

Глава Воронежа поручил также профильным службам проработать вопрос борьбы со стихийной парковкой автомобилей на тротуарах и газонах.