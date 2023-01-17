Воронежцам объяснили причину падения напора воды в Коминтерновском районе

Ремонтные работы прошли предыдущей ночью Фото: из архива «КП»

Жители Коминтерновского района Воронежа накануне пожаловались на плохой напор воды в кранах. Вечером 16 января сотрудники «РВК-Воронеж» провели обследование сетей и обнаружили трещину на чугунном водоводе большого диаметра (1000 мм) в микрорайоне Подгорное возле дома №22а по улице Дачный поселок. Восстановительные работы решили провести в ночь на 17 января без отключения водоснабжения.

Однако напор воды в системе пришлось снизить с 21:00 часов 16 января до завершения работ в 5:00 часов 17 января. Неудобства могли ощутить жители квартала между улицами: Московский проспект (нечетная сторона) - бульвар Победы - ул. Владимира Невского - ул. Генерала Лизюкова – ул. Антонова-Овсеенко до Московского проспекта, Хользунова,122. Кроме жилых домов по Московскому проспекту 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145,145а,147, 147а, 147в, 149, 149а,153; ул. Вл. Невского 73,75,75а.

Сейчас специалисты «РВК-Воронеж» продолжают обследование водопроводных сетей в Коминтерновском районе для выявления других причин падения напора воды в жилых домах.