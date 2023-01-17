Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий вручил награды победителям журналистского конкурса «Благодатный огонь - в сердце каждого»

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16 января Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий вручил дипломы и памятные подарки победителям конкурса журналистов «Благодатный огонь - в сердце каждого». Этот проект ежегодно реализуется на территории Воронежской области с целью объединения миссионерского, образовательного и социального аспектов деятельности Воронежской, Россошанской и Борисоглебской епархий. В этом году на конкурс принимались материалы, посвященные 350-летию со дня рождения Петра Первого, а также другие работы, касающиеся тематики нравственности, духовности, отношения к миру религии и православной культуры.

Митрополит Сергий обратился к присутствовавшим в зале с приветственным словом и поблагодарил участников конкурса за верность журналистскому долгу, ответственность и уважение к своей аудитории. Митрополит Сергий подчеркнул, что важнейшей задачей СМИ является формирование в обществе патриотического духа, воспитание в согражданах высоких нравственных и духовных качеств, без которых невозможно построение достойного будущего нашей страны.

Владыка Сергий вручил дипломы лауреатов I, II и III степени и памятные подарки победителям конкурса. Особой награды удостоился главный редактор радио «Благовестие» Виталий Борисов. За успешную просветительскую деятельность Архипастырь вручил ему юбилейную медаль «50 лет автономии Японской Православной Церкви».