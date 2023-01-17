Известный трубач сыграет воронежцам Бернстайна и Гершвина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

7 февраля в Воронеже выступит трубач Кирилл Солдатов. В рамках абонемента №2 «Классика и не только» музыкант сыграет с симфоническим оркестром ВКЗ под управлением Юрия Андросова.

С 17 лет Кирилл Солдатов является солистом Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. С 2008 года он также является солистом Брасс-квинтета Национального филармонического оркестра России. Кроме того, музыкант выступает по всему миру с сольными программами вместе с ведущими российскими и зарубежными оркестрами. Сотрудничает с выдающимися дирижерами нашего времени, в том числе со Спиваковым, Башметом, Венгеровым, Орбеляном и другими. В 2008 году принял участие в международном фестивале Дениса Мацуева Crescendo-2008 в Иркутске. Среди его «коронных» партий – соло трубы в знаменитом Первом фортепианном концерте Шостаковича. Современные российские композиторы нередко доверяют Кириллу Солдатову первое исполнение своих произведений с партией трубы соло.

В программе воронежского концерта прозвучат Увертюра к мюзиклу «Кандид» Бернстайна, Airy Flight Мартинсона, Рапсодия в стиле блюз Гершвина.

Концерт пройдет 7 февраля в 19.00 в ВКЗ, (6+)