В Воронежской области водитель «Лады» пошел на обгон и сбил насмерть пешехода

"Лада" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 16 января, в 19.50 в Бобровском районе на 49 километре дороги «Анна-Бобров» случилось ДТП. 22-летний житель Дагестана, руливший «Ладой-Приора», пошел на обгон, выехал на встречную полосу и там сбил пешехода. 42-летний житель Ольховатского района скончался от тяжелых травм. Полицейские выясняют, почему молодой человек пошел на обгон, не убедившись, что на дороге нет людей.

Пешеход, видимо, влетел в лобовое стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, вечером 15 января в Воронеже столкнулись две «Лады». Одну из них отбросило на обочину, где автомобиль сбил насмерть 24-летнего жителя Липецкой области.

- Всего 16 января в Воронежской области было 117 ДТП, из них 81 – в Воронеже, 33 – на дорогах в районах, 3 – на федеральных трассах. В десяти авариях два человека погибли, девять получили травмы. Автоинспекторы задержали 19 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.