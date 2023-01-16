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НовостиОбщество16 января 2023 17:07

Полицейские помогли воронежскому водителю, оставшемуся в мороз без бензина

Его отбуксировали до автозаправки
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ мВД по региону

Фото - ГУ мВД по региону

Фото: Предоставлено "КП"

Полицейские помогли 63-летнему водителю ВАЗ-2107, застрявшему ночью на 3 километре автодороги «Воронеж-Луганск-Нововоронеж». Мужчина возвращался от родственников домой, когда у него кончился бензин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в понедельник, 16 января.

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хохольскому району лейтенант полиции Алексей Мацнев и старший лейтенант полиции Александр Кобцев заметили на обочине авто с включенной аварийной сигнализацией. Оказалось, водитель длительное время провел на дороге. Проезжавшие машины не останавливались, и он сильно замерз.

Инспекторы посадили его в патрульный автомобиль, а затем отбуксировали ВАЗ до автозаправочной станции. После заправки водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь.