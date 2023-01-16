Стали известны обстоятельства попытки изнасилования девочки в туалете ТЦ «Галерея Чижова»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Напавший 12 декабря на девочку в женском туалете ТЦ «Галерея Чижова» мужчина был одним из посетителей торгового центра, а не его работником. Инцидент 16 января «Комсомольской правде» прокомментировали в пресс-службе «Центр Галереи Чижова».

Там отметили, что не располагают информацией, кем работает этот человек. Но совершенно точно это не сотрудник ТЦ или арендаторов.

Конфликтную ситуацию заметил один из администраторов ТЦ. После чего согласно инструкции он вызвал группу быстрого реагирования. В ходе выяснения обстоятельств, со слов несовершеннолетней посетительницы и ее подруги, было установлено, что молодой человек предпринял попытку насильственных действий сексуального характера. Подозреваемого доставили в комнату охраны. А прибывший на место инспектор полиции забрал его в отдел полиции. Туда же пошла потерпевшая, чтобы написать заявление.

- Со своей стороны Администрация Центра Галереи Чижова готова оказывать всестороннее содействие правоохранительным органам и в дальнейшем. Подчеркнем, что оперативное задержание подозреваемого стало возможно благодаря правильному поведению потерпевшей, которая не растерялась и сделала все возможное, чтобы привлечь внимание к произошедшему. Напоминаем, что посетители Центра в случае возникновения любой проблемы могут обратиться к администраторам ТЦ, - пояснили в ГЧ.

Напомним, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Его отправили под домашний арест на 2 месяца.