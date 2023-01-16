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НовостиОбщество16 января 2023 14:56

В Воронеже в 2023 году обновят холодильное оборудование и фасад ДС «Юбилейный»

В следующем году могут выделить деньги на оставшиеся виды работ
Евгения ФРОЛОВА

В феврале власти Воронежа планируют объявить торги на капитальный ремонт Дворца спорта «Юбилейный». Об этом 16 января на еженедельной планерке в горадминистрации доложила вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая.

Она пояснила, что общие объемы финансирования и первоочередные задачи на 2023 год уже определены. В этом году планируется обновить холодильное оборудование для ледовой арены и систем безопасности. Также реконструкция ожидает фасад здания.

В следующем году власти рассматривают возможность при условии выделения финансирования провести торги на оставшиеся виды работ.

Ранее мэр Вадим Кстенин анонсировал обновление «Юбилейного». На эти цели власти Воронежа готовы потратить 100 млн рублей.