Воронежский райсуд отправил под домашний арест пытавшегося изнасиловать девочку в «ГЧ» мужчину

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Ленинский райсуд отправил под домашний арест мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку в ТЦ «Галереи Чижова». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Об этом сообщили в суде 16 января.

По версии следствия, мужчина не смог довести до конца преступный умысел, поскольку девочка вырвалась и убежала. Следователь просил отправить злоумышленника в СИЗО. Но суд вынес более мягкую меру пресечения.

Оказалось, мужчина ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, имеет жилье и регистрацию в Воронеже. Характеристика с места работы – удовлетворительная. Вину свою он не отрицает.

- Инкриминируемое ему преступление, хотя и относиться к категории насильственных, однако не связано в данном случае с причинением какого-либо вреда здоровью потерпевшей, или умышленного нанесения ей телесных повреждений, - пояснили в суде.

В итоге фигуранта отправили под домашний арест на 2 месяца - по 12 марта включительно.