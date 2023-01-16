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НовостиОбщество16 января 2023 11:04

Воронежская область поможет восстановить пострадавшие от обстрела объекты Новопскова

В Меловском районе помогут местному храму
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

Власти Воронежской области готовы оперативно подключиться к восстановлению объектов и помощи мирным жителям пгт Новопскова в Луганской районной республике. Напомним, поселок является подшефным нашего региона. Он пострадал при обстреле украинских националистов. Об этом 16 января в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона поручил держать связь с поселком, а также выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле.

А в Меловском районе ЛНР попросили помощи у воронежцев в восстановлении местного храма. Губернатор поручил подготовить выезд профильной группы для первичного осмотра объекта.

Напомним, райцентр ЛНР Новопсковск ВСУ обстреляли 15 января. В результате погибли двое мирных граждан, разрушен жилой дом. Также в населенном пункте приостановлены подача электричества и газа.