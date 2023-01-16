В Воронеже двое рецидивистов угнали «семерку» по методу бурлаков

Ночью в Северном микрорайоне патрульные полицейские увидели двух мужчин, толкавших перед собой «семерку». Их потребовали остановиться и объяснить такое оригинальное времяпрепровождение в столь поздний час. Пояснить, кому принадлежит машина, они не смогли.

Приехавшие оперативники выяснили, что машина принадлежит 19-летнему воронежцу. И что ее угнали со двора дома на Бульваре Победы. Машина была старенькая и стоила максимум 30 тысяч рублей.

В отделе полиции выяснили, что у задержанных мужчин богатое криминальное прошлое. 28-летние воронежцы были не раз судимы за кражи. Они рассказали, что возвращались от знакомых. И решили воспользоваться чужой машиной, чтобы добраться домой. Однако не смогли запустить двигатель и вынуждены были ее толкать. Почему «семерку» нельзя было бросить и отправиться домой пешком (так же легче!) эта версия не объясняла.

- Машину скоро вернут владельцу. Рецидивистов отправили в следственный изолятор. Им придется отвечать по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Обоим грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.