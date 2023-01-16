Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 января 2023 10:18

Экологов насторожила строительная техника в водоохранной зоне рядом с турбазами под Воронежем

Итоги проверки направлены в профильные структуры для разбирательства
Евгения ФРОЛОВА
Фото департамента экологии и природных ресурсов области

Фото департамента экологии и природных ресурсов области

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии провели обследование особо охраняемой природной территории - реки Усмань и прилегающей к ней территории. В районе базы отдыха «Смена» и турбазы «Дивный клуб» специалисты выявили факт проведения земляных работ с использованием тяжелой строительной техники. Об этом рассказали в ведомстве 16 января.

Они пояснили, что работы проводились за пределами границ охраняемой территории. Но, по мнению экологов, нарушения все же есть. Разрытие земли фиксируется в водоохраной зоне и в пределах прибрежной защитной полосы реки Усмань.

С целью проверки законности таких работ департамент направил запросы в Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Росприроднадзора, Управление Росреестра по Воронежской области, мэрию, гостехнадзора области и другие структуры для разбирательства.