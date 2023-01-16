В Воронеже из-за столкновения двух «Лад» погиб пешеход

Дорога после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 15 января, трагедия случилась у дома № 75 на улице Димитрова. 44-летний житель Тамбовской области, руливший «ВАЗ-2114», ехал по улице Ленинградской со стороны Серафимовича. На перекрестке с Димитрова он, поворачивая налево, не уступил дорогу двигавшейся навстречу «Ладе Х–RAY», которой управлял 26-летний воронежец.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

«Ладe Х–RAY» отбросило на обочину. Автомобиль наехал на стоявшего на тротуаре 24-летнего жителя Липецкой области. А потом врезался в припаркованный «Хендай Крета». Пешеход умер до приезда скорой. Предполагаемый виновник аварии с тяжелыми травмами попал в больницу.