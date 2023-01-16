В Воронеже в соцсетях обсуждают девушку, неприлично задравшую ноги в автобусе

Девушка расположилась в маршрутке как-то уж очень по-хозяйски. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» появилось фото девушки, необычно сидящей в воронежской маршрутке. Она задрала ноги на располагающуюся впереди опору. К фото добавили комментарий: - А еще выше можно было, как думаете?

Фото вызвало активное обсуждение. Преобладало два мнения. К примеру, Анна Петряник заявила, что вседозволенность и привычка только «качать права» у молодежи приводит к ее деградации. И предположила, что в этом случае девушке не помешала бы трудотерапия.

Противоположное мнение было у Томы Беляевой. Она не исключила, что у пассажирки маршрутки могли быть проблемы с коленями. К тому же она явно никому не мешала.

Напомним, почти год назад в одной из воронежских маршруток произошел совсем противоположный нынешнему случай. Шофер решил сотворить мусульманскую молитву – намаз прямо на пассажирском сидении, чем напугал маленькую девочку.