Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 7:21

В райцентре Воронежской области столкнулись две «Лады»: двое ранены

Травмы получили один из водителей и пассажир
Юрий КОЗЛОВ
Одна из "Лад" после столкновения.

Одна из "Лад" после столкновения.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 15 января, в 1.30 в Россоши на улице Пролетарской случилась авария. 20-летний житель райцентра, руливший «Ладой-Гранта», при перестроении врезался в автомобиль той же марки, которым управлял 40-летний житель Ольховатского района.

В аварии получили травмы 20-летний водитель и его ровесник-пассажир. Их отвезли в больницу.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 15 января в Воронежской области случилось 85 ДТП, из них 63 – в Воронеже, 15 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, четыре получили травмы. Автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.