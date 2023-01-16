В райцентре Воронежской области столкнулись две «Лады»: двое ранены

Одна из "Лад" после столкновения. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 15 января, в 1.30 в Россоши на улице Пролетарской случилась авария. 20-летний житель райцентра, руливший «Ладой-Гранта», при перестроении врезался в автомобиль той же марки, которым управлял 40-летний житель Ольховатского района.

В аварии получили травмы 20-летний водитель и его ровесник-пассажир. Их отвезли в больницу.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 15 января в Воронежской области случилось 85 ДТП, из них 63 – в Воронеже, 15 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, четыре получили травмы. Автоинспекторы задержали 12 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.