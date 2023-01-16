В Воронеже в «Галерее Чижова» кладовщик попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку

Извращенца задержали, по решению суда его поместили под домашний арест. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 12 января, ЧП случилось в торговом центре «Галерея Чижова». В женском туалете на несовершеннолетнюю девочку напал кладовщик. Извращенец начал трогать ее за интимные места и попытался изнасиловать. Ребенку удалось вырваться и убежать. Мама девочки заявила о случившемся в правоохранительные органы.

Разбираться в этом ЧП будут сотрудники Следственного комитета.

- Подозреваемого в преступлении мужчину задержали, его по решению суда поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства преступления, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.