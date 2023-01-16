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НовостиПроисшествия16 января 2023 6:56

В Воронеже в «Галерее Чижова» кладовщик попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку

Извращенца задержали
Олег КУЗНЕЦОВ
Извращенца задержали, по решению суда его поместили под домашний арест.

Извращенца задержали, по решению суда его поместили под домашний арест.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В четверг, 12 января, ЧП случилось в торговом центре «Галерея Чижова». В женском туалете на несовершеннолетнюю девочку напал кладовщик. Извращенец начал трогать ее за интимные места и попытался изнасиловать. Ребенку удалось вырваться и убежать. Мама девочки заявила о случившемся в правоохранительные органы.

Разбираться в этом ЧП будут сотрудники Следственного комитета.

- Подозреваемого в преступлении мужчину задержали, его по решению суда поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства преступления, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.