В Воронеже утром сгорел автомобиль «Ауди»

От машины практически ничего не осталось. Фото: из архива «КП»

Утро понедельника, 16 января, получилось недобрым для владельца автомобиля «Ауди-100». В районе 6.40 машина по пока невыясненным причинам загорелась в Советском районе на улице 9 Января. Очевидцы пожара вызвали сотрудников МЧС.

- Звонок о ЧП поступил в 6.42. На место возгорания выезжала одна пожарная машина с четырьмя нашими специалистами на борту. Горевший автомобиль потушили в 8.57. К сожалению, к этому моменту он уже был полностью уничтожен огнем. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в управлении ГУ МЧС России по Воронежской области.