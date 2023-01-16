Появились фотографии обстрела подшефного Воронежской области поселка Новопсков ЛНР

Все, что осталось от разрушенного дома. Фото: телеграм-канал Известия ЛНР/ДНР.

Появились фотографии обстрела поселка Новопсков ЛНР. Утром в воскресенье, 15 января, в этом населенном пункте украинской осколочно-фугасной ракетой «Ольха-М» был разрушен один жилой дом и повреждены еще 27. Погибли два мирных жителя – мужчины 40 лет и 41 года. Получили повреждения газопровод, линия электропередач и два автомобиля. Об еще одном преступлении ВСУ рассказали в телеграм-канале «Известия ЛНР/ДНР». Ранее сообщали, что поселок обстреляли американской ракетой.

Осколки ракеты. Фото: телеграм-канал Известия ЛНР/ДНР.

Новопсковский район граничит с Кантемировским районом Воронежской области. И является подшефным для нашего региона.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким погибших.