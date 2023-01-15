Воронежские следователи проводят проверку обстоятельств смерти бойца ММА в вагоне поезда

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежские следователи выяснят причины и обстоятельства смерти бойца ММА Георгия Гаглоева. Его тело обнаружили в поезде, следующем из Москвы во Владикавказ через Воронеж, во время остановки на станции в Лисках.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не обнаружили, однако точную причину смерти установят эксперты. В СМИ распространяются две основных версии: удушение и смерть в результате тромбоэмболии легочной артерии.

В пресс-службе СУСКа подтвердили информацию, уточнив, что по факту обнаружения тела организовали проверку:

— Устанавливаются причины смерти мужчины, а также иные обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.