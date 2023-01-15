В Воронеже заасфальтировали участок Остужевского кольца после аварии на канализации

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В Воронеже полностью восстановили дорожное покрытие на Остужевском кольце в районе коммунальной аварии на канализации. Напомним, повреждение коллектора обнаружили в пятницу вечером на Ленинском проспекте. Основные восстановительные работы прошли в ночь на субботу и днем 14 января. Для этого пришлось перекрыть часть кольца, что вызвало заторы. Вечером того же дня в «РВК-Воронеж» отчитались о ликвидации аварии и временной засыпке участка разрытия щебенкой.

Днем 15 января на дороге полностью восстановили асфальтовое покрытие. При этом движение на оживленной развязке не перекрывали, а лишь ограничили по одной из полос.