В Воронеже объявили желтый уровень погодной опасности

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Гидрометцентр России объявил в Воронеже желтый уровень погодной опасности из-за риска гололедицы. Предупреждение будет действовать до 17 января.

Ранее мы писали, что предстоящая неделя в Воронеже будет теплой. Дневная и ночная температуры будут колебаться от слабого плюса до слабого минуса с частыми переходами через нулевую отметку. Именно такие условия и являются наиболее опасными с точки зрения образования гололедицы.

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