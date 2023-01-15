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НовостиОбщество15 января 2023 14:14

В Воронеже объявили желтый уровень погодной опасности

В понедельник в регионе возможна гололедица
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Гидрометцентр России объявил в Воронеже желтый уровень погодной опасности из-за риска гололедицы. Предупреждение будет действовать до 17 января.

Ранее мы писали, что предстоящая неделя в Воронеже будет теплой. Дневная и ночная температуры будут колебаться от слабого плюса до слабого минуса с частыми переходами через нулевую отметку. Именно такие условия и являются наиболее опасными с точки зрения образования гололедицы.

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