Новая неделя в Воронеже будет теплой

Из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Наступающая неделя обещает быть теплой. Самым прохладным в семидневке станет понедельник, когда жителям обещают ночью: -5 днем: -2. Но уже во вторник, 17 января, потеплеет до нулевых показаний. В последующие дни дневная температура будет колебаться около нуля, ночная – около 1 градуса мороза. Такие условия будут способствовать образованию гололеда на дорогах и тротуарах, о чем следует помнить, выходя из дома.

В крещенскую ночь воронежцам обещают 0…-1 без осадков.

В выходные, 21 и 22 января, в городе и области вероятны осадки в виде мокрого снега или дождя. Дневная температура составит плюс 1, ночная – минус 1.