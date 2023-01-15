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НовостиПроисшествия15 января 2023 11:11

Воронежец потерял 30 тысяч, желая вызвать девушку из интим-услуг

Молодой человек попал на мошенников
Ирина КАЗАНИНА
Из архива

Из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В воронежский отдел полиции обратился 28-летний житель Левобережного района. Молодой человек сообщил, что стал жертвой мошенников при попытке заказать и оплатить эскорт-услуги. В интернете он нашел контакты девушек и созвонился по телефону с неизвестным лицами. Те пояснили, что для получения услуги, в зависимости от «интим-программы», требовалось внести предоплату. Потерпевший перевел на банковскую карту собеседника указанную сумму, но услуги не получил. А злоумышленники перестали выходить на связь. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемых ищут полицейские.