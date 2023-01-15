Воронежец попал под уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Утром патруль ДПС остановил на улице 9 Января автомобиль, которым управлял 38-летний воронежец. Водитель явно был пьян, о чем говорил заплетавшейся язык и запах алкоголя.

- В присутствии понятых сотрудники полиции отстранили мужчину от управления автомобилем, после чего предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. Мужчина согласился. При проверке алкотестер показал результат – 0,781 мг/л.

Дальнейшая проверка задержанного по базам нарушителей показала, что в 2014 году гражданина уже привлекали к административной ответственности за пьяное вождение.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев, однако в установленный срок водительское удостоверение в ГИБДД сдано не было.

Теперь в отношении злостного нарушителя возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Фигуранта отпустили под подписку о явке.