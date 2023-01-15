Подшефный Воронежской области луганский поселок попал под обстрел

из архива "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 15 января со стороны Украины обстрелян подшефный Воронежской области поселок Новопсков Луганской народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в правительстве региона. Поданным источника, в результате атаки американской ракеты, по предварительным данным, убиты двое мирных жителей и разрушен один жилой дом.

Губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. В правительстве региона заверили, несмотря ни на что, продолжат оказывать поддержку всем своим подшефным районам ЛНР и помогать армии РФ в борьбе с врагом.