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НовостиПроисшествия15 января 2023 9:08

Подшефный Воронежской области луганский поселок попал под обстрел

Погибли два человека
Ирина КАЗАНИНА
из архива "КП"

из архива "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 15 января со стороны Украины обстрелян подшефный Воронежской области поселок Новопсков Луганской народной республики. Об этом в воскресенье сообщили в правительстве региона. Поданным источника, в результате атаки американской ракеты, по предварительным данным, убиты двое мирных жителей и разрушен один жилой дом.

Губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. В правительстве региона заверили, несмотря ни на что, продолжат оказывать поддержку всем своим подшефным районам ЛНР и помогать армии РФ в борьбе с врагом.