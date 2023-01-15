В Воронеже неизвестный на "Митсубиси" устроил аварию с тремя пострадавшими

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В субботу, 14 января, в 14 часов 45 минут на улице 50 Лет ВЛКСМ в Воронеже произошло ДТП, в котором пострадали три человека. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер» нарушил правила расположения машины на проезжей части и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с встречными автомобилями: ВАЗ - 2114, под управлением 32-летнего воронежца, и «Датцун Он-До», под управлением 60 – летней жительницы Новоусманского района.

В аварии получили травмы водитель автомобиля «Датцун Он-До» и два несовершеннолетних пассажира ВАЗа: 3-летняя девочка и 6-летний мальчик. Всех их доставили в больницу.

В полиции сообщили, что виновник аварии, водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер», с места происшествия скрылся. Сейчас правоохранители ищут его.