В Воронеже завершили ремонт коллектора у Остужевского кольца

фото мэрии Воронежа

Вечером 14 января на участке Остужевского кольца открыли движение транспорта, об этом сообщили в мэрии Воронежа. Коммунальщики устранили масштабную аварию, в результате которой вечером 11 января на проезжую часть излились фекальные стоки.

- Пока участок засыпан щебнем. Завтра планируется укладка твердого покрытия. Полного перекрытия движения для этих работ не планируется. Асфальтировать будут по полосам, - отметили в администрации Воронежа.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, чтобы ликвидировать аварию на коллекторе, пришлось перекрыть движение, а коммунальщикам - менять 26 метров трубы, сделать это в течение ночи не удалось, работы продолжили и днем субботы.