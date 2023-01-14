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НовостиОбщество14 января 2023 16:59

В Воронеже завершили ремонт коллектора у Остужевского кольца

Участок пока засыпали щебнем, но движение по нему открыли
Ярослав ИВАНОВ
фото мэрии Воронежа

фото мэрии Воронежа

Вечером 14 января на участке Остужевского кольца открыли движение транспорта, об этом сообщили в мэрии Воронежа. Коммунальщики устранили масштабную аварию, в результате которой вечером 11 января на проезжую часть излились фекальные стоки.

- Пока участок засыпан щебнем. Завтра планируется укладка твердого покрытия. Полного перекрытия движения для этих работ не планируется. Асфальтировать будут по полосам, - отметили в администрации Воронежа.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, чтобы ликвидировать аварию на коллекторе, пришлось перекрыть движение, а коммунальщикам - менять 26 метров трубы, сделать это в течение ночи не удалось, работы продолжили и днем субботы.