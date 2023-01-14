Воронежская пенсионерка отдала 80 тысяч рублей мошенникам, чтобы спасти сына от ответственности за лже-ДТП

За 13 января 10 жителей Воронежской области написали заявления в полицию на действия мошенников. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 1,3 млн рублей.

Воронежскую пенсионерку развели по классической схеме - помощь близким, якобы устроившим ДТП с потерпевшими. Днем женщине позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что ее сын стал виновником аварии, в которой тяжело пострадали люди. Лже-правоохранитель рассказал, что потерпевших госпитализировали и готовят к операциям, которые необходимо срочно оплатить. Мол, через 10 минут к пенсионерке приедет курьер, которому нужно отдать всю наличность, которая у нее есть на данный момент. Со слов звонившего, оказание материальной помощи пострадавшим поможет ее сыну избежать тюремного срока.

84-летняя женщина поверила и отдала 80 тысяч рублей незнакомому мужчине. О том, что ее обманули, пенсионерка узнала спустя несколько часов, когда ей позвонил сын, чтобы узнать о ее самочувствии. Он удивился, когда узнал, что «попал в ДТП», и позвонил в полицию.