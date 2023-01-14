Следователи проверят условия жизни воронежцев в разрушающемся доме на Театральной

Воронежские следователи после публикаций в СМИ устанавливают обстоятельства нарушения прав жильцов в доме на улице Театральной. Они жалуются на ужасные бытовые условия: отсутствие горячей воды, износ коммуникаций и электропроводки, общее разрушение здания. Следователи начали проверку в доме.

- Следователь осмотрел фасада дома, жилые помещения и места общего пользования, опросил жильцов, истребовал техническую и правоустанавливающую документацию. В рамках проверки будет дана объективная оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц управляющей компании, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.