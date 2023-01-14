В Воронеже будут судить серийных распространителей наркотиков

До 20 лет заключения грозит четырем воронежцам за систематическое распространение наркотиков. Силовики поймали троих мужчин 32, 41 и 46 лет, а также 35-летнюю женщину. Предложение о работе в качестве распространителя запрещенных препаратов им поступило в мессенджере. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений. Их обвиняют в распространении наркотиков в крупном размере группой по предварительному сговору.

- Примерно два раза в неделю фигурантам в мессенджере присылали фото с местами нахождения тайников с оптовыми партиями наркотических средств, в том числе с героином и метадоном. Партия включала примерно от 50 до 70 свертков, каждый сверток с героином весил примерно 2 грамма, а с метадоном - 0,25 грамм. После получения крупных партий, по указанию «оператора», подельники делали «закладки» с наркотиками, а их фотографии и описание по мессенджеру отправляли куратору преступной деятельности. После им перечисляли деньги на банковскую карту, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Дело передали в Советский райсуд Воронежа.