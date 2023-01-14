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НовостиПроисшествия14 января 2023 13:58

В Воронеже вора, обчистившего дом ради празднования дня рождения, нашли по кроссовкам

Рецидивист разбил окно кирпичом, чтобы добыть ценности и деньги
Ярослав ИВАНОВ

След от кроссовок привел оперативников к рецидивисту, очистившему в Воронеже чужой дом. Инцидент произошел на днях. Муж с женой ушли на работу, а когда вернулись вечером, увидели, что окно в дом разбито. Супруги не досчитались ювелирных украшений, мобильного телефона и денег. Они оценили ущерб в 80 тысяч рублей.

В доме потерпевших служебная собака взяла след и привела полицейских к отпечатку кроссовок на улице. Подозреваемого задержали в кратчайший срок. 36-летний рецидивист признался в полиции, что влез чужой дом, потому что ему нужны были средства для празднования дня рождения. Ювелирные изделия он сдал в ломбард, а вырученные и похищенные деньги потратил на угощение друзей.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.