В Воронеже из-за работ по замене коллектора на Остужевском кольце образовались серьезные пробки

Яндекс. Карты

Днем 14 января Остужевское кольцо и прилегающие к нему магистрали погрязли в серьезных заторах. Как сообщал ранее сайт VRN.KP.RU, пробка связана с перекрытием дороги из-за устранения масштабной коммунальной аварии на Ленинском пр, 154а, где вечером 11 января на поверхность излились фекальные стоки.

Сейчас на Яндекс.Картах магистрали в этом районе (Остужева и Остужевско кольцо, Ленинский проспект, Переверткина) окрашены в бордовый цвет.

По данным Водоканала, устранить аварию в ночь не удалось: планируемые 11 метров трубы заменили, но обнаружили, что требуется замена еще 15 метров, из-за чего котлован в районе проезжей части расширили в длину и ширину на четыре метра. Сколько продлятся ремонтные работы и, следовательно, перекрытие дороги, неизвестно.