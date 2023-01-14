Под Воронежем водитель без прав, вылетевший в кювет, угробил пассажира

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Вечером 13 января в Верхнемамонском районе "десятка" врезалась в дерево.

Около 20.20 на 3-м километре автодороги М-4 «Дон» - Лозовое» 17-летний водитель на ВАЗ-21101 не справился с управлением, вылетел в кювет и снес дерево.

По данным полиции, парень не имел прав. Он получил травмы и попал в больницу. А вот его пассажиру не повезло: 18-летний молодой человек скончался на месте до приезда "скорой".

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, днем 13 января в Панинском районе погиб водитель грузовика, вылетев в кювет