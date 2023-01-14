В Воронеже следователи начали проверку после падения 4-летней девочки в маршрутке

Воронежские следователи начали доследственную проверку после падения в маршрутке маленькой девочки. 4-летняя крошка получила травму после поездки в общественном транспорте. Родители обратились в больницу, где ребенку оказали помощь.

- Следователи организовали проверку по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Опросят родителей несовершеннолетней, очевидцев поездки, водителя автобуса и представителя перевозчика. Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке населения, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.