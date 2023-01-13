Стали известны еще два соперника воронежского «Факела» на сборах в Турции

3 февраля "Факел" сыграет сразу два матча. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Руководители «Факела» определились еще с двумя соперниками на сборах в Турции. 3 февраля воронежский клуб проведет сразу два матча – с одним из лидеров ПФЛ «Чайкой» из поселка Песчанокопское Ростовской области и с ФК «Андижан» (Узбекистан).

Напомним, ранее стали известны еще пять ближайших соперников «Факела». 19 января «Факел» встретится с сербской командой «Спартак Суботица». 24 января наш клуб сразится с одним из лидеров первой лиги той же страны - клубом «Графичар». 30 января «Факел» сыграет с болгарской «Славией», а 8 февраля - с московским «Торпедо». И, наконец, 14 февраля, наша команда померяется силами с казахским «Кайсаром».