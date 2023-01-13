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НовостиПроисшествия13 января 2023 16:38

Воронежец прописал семь иностранцев в своей однокомнатной квартире

За их фиктивную регистрацию ему грозит три года тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ

В Советском районе участковые вскрыли факт фиктивной прописки семи иностранцев. В этом преступлении подозревают 41-летнего воронежца.

По данным полицейских, с сентября по декабрь 2022 года мужчина фиктивно регистрировал иностранцев из стран ближнего зарубежья в своей однокомнатной квартире на улице Южно-Моравской. На самом деле эти люди там, конечно, не появлялись. Естественно, делал это хозяин квартиры не бескорыстно.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 323.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная ответственность по ней – три года лишения свободы. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.