Воронежец прописал семь иностранцев в своей однокомнатной квартире

В Советском районе участковые вскрыли факт фиктивной прописки семи иностранцев. В этом преступлении подозревают 41-летнего воронежца.

По данным полицейских, с сентября по декабрь 2022 года мужчина фиктивно регистрировал иностранцев из стран ближнего зарубежья в своей однокомнатной квартире на улице Южно-Моравской. На самом деле эти люди там, конечно, не появлялись. Естественно, делал это хозяин квартиры не бескорыстно.

- В отделе полиции мужчина признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье 323.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальная ответственность по ней – три года лишения свободы. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.