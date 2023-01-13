В Воронеже гость избил хозяина квартиры всем, что попало под руку

36-летнему воронежцу грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли преступление, совершенное в декабре 2022 года. Тогда в больницу попал 36-летний житель дома на улице Ворошилова. Он получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Травмы были явно криминального характера. Поэтому врачи сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка выяснили, что мужчина в тот день выпивал в своей квартире на улице Ворошилова со своим ровесником, также жителем Воронежа. Как это часто бывает, распаленные спиртным приятели поссорились. И гость стал бить хозяина всем, что попадало под руку.

36-летнего мужчину задержали в его квартире и доставили в отдел полиции. Отпираться он не стал. И заявил, что так жестоко избил приятеля, потому что был сильно пьян и не полностью отдавал себе отчет в своих действиях.

- Мужчине придется отвечать по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, в Каширском районе будут судить участника пьяной вечеринки, зарезавшего приятеля.