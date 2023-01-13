В воронежской «Галерее Чижова» из-за ночного потопа несколько часов были закрыты магазины

Магазин на подвальном этаже не торопились открывать. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В ночь на пятницу, 13 января, в воронежском торговом центре «Галерея Чижова» случилась коммунальная авария. Как сообщили в ТЦ, из-за возникших проблем в системе холодного водоснабжения появилась течь. С последствиями аварии удалось справиться к 12.30. С этого времени торговый центр должен был заработать в штатном режиме.

Однако в паблике «Мой и твой Воронеж» опубликовали фото закрытого магазина на подвальном этаже в 13.40. То ли автор снимка не торопился его публиковать, то ли решение проблем все же несколько затянулось.

Напомним, в Советском районе из-за аварии в пятиэтажном доме № 101 на улице Пеше-Стрелецкой пропали отопление и вода.