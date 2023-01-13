В Воронеже в сильный мороз пятиэтажка осталась без отопления и воды

Ремонт системы отопления ведут активно. Фото: телеграм-канал ««Новости вашей УК».

В Советском районе в доме № 101 на улице Пеше-Стрелецкой случилась коммунальная авария. О ней сообщили в телеграм-канале ««Новости вашей УК».

Началось все с того, что жильцы дома обнаружили, что водяные колонки выше второго этажа перестали загораться. Прибывшие на место аварии сотрудники УК вскрыли плиту у входа. Дело в том, что у дома нет подвала. Однако начать ремонт не удалось. Под фундамент почти сразу потек кипяток.

Оказалось, что вместе с водяными трубами прорвались и системы отопления. На место ЧП вызвали специалистов «Квадры». Они приступили к замене труб у третьего подъезда. Тепло обещают вернуть в ближайшие часы.

В работе участвует коммунальная техника. Фото: телеграм-канал ««Новости вашей УК».

А вот с водой дело сложнее. Прорвался участок трубы вне дома. Заявку об устранении аварии подали в «РВК-Воронеж». Однако пока непонятно, сколько времени займет ремонт.

Напомним, что 12 января в 17-ти многоквартирных домах Воронежа отключили отопление из-за с аварии на теплотрассе. Его обещали вернуть после 15 часов. Надеемся, что слова не разошлись с делом.