В Воронеже в сильный мороз пятиэтажка осталась без отопления и воды

Ремонт системы отопления ведут активно.
Фото: телеграм-канал ««Новости вашей УК».
В Советском районе в доме № 101 на улице Пеше-Стрелецкой случилась коммунальная авария. О ней сообщили в телеграм-канале ««Новости вашей УК».
Началось все с того, что жильцы дома обнаружили, что водяные колонки выше второго этажа перестали загораться. Прибывшие на место аварии сотрудники УК вскрыли плиту у входа. Дело в том, что у дома нет подвала. Однако начать ремонт не удалось. Под фундамент почти сразу потек кипяток.
Оказалось, что вместе с водяными трубами прорвались и системы отопления. На место ЧП вызвали специалистов «Квадры». Они приступили к замене труб у третьего подъезда. Тепло обещают вернуть в ближайшие часы.
В работе участвует коммунальная техника.
Фото: телеграм-канал ««Новости вашей УК».
А вот с водой дело сложнее. Прорвался участок трубы вне дома. Заявку об устранении аварии подали в «РВК-Воронеж». Однако пока непонятно, сколько времени займет ремонт.
Напомним, что 12 января в 17-ти многоквартирных домах Воронежа отключили отопление из-за с аварии на теплотрассе. Его обещали вернуть после 15 часов. Надеемся, что слова не разошлись с делом.