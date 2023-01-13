Воронежские школьники отметили День печати тематическим квестом

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

День российской печати

В пятницу, 13 января, в воронежской школе №13 прошел квест, посвященный военным журналистам. Мероприятие состоялось для пятиклассников в рамках Всероссийского конкурса «СУПЕРкоманда-2022».

Используя полученные на уроках истории и на занятиях в детских общественных объединениях знания, ребята выполняли различные задания, связанные с работой журналистов в годы Великой Отечественной войны, рассматривая ее на примерах известных представителей профессии: Юрия Левитана, Николая Хандогина, Евгения Халдея, Аркадия Гайдара, Ольги Берггольц и других.

Например, одним из них было задание, зная подробности сюжета повести «Тимур и его команда», из подручных материалов изготовить парашют и запустить его. Другим - из картонных фрагментов рисунка «Лейки» собрать изображение известного фотоаппарата. Третьим - ответить на множество сложных, но интересных вопросов викторины и в итоге выпустить боевой листок, отражающий реальные фронтовые события.

Организаторы отметили, что все команды достойно справились с заданиями и отметили лучших по количеству баллов: 1 место – 5а класс, 2 место – 5в, 5г, 3 место – 5б.

Все участники события получили сладкие призы.