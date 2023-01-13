В Воронеже пенсионерка попала в больницу после поездки на маршрутке

Фото - ГУ МВД по региону

Пенсионерка упала в маршрутке №16, которая ехала по улице Генерала Лизюкова. ДТП произошло в 10:40 четверга, 12 января. 71-летнюю женщину увезли на скорой в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Воронежской области.

По данным полиции, 32-летний водитель микроавтобуса «Газель» ехал со стороны улицы 60 Армии в сторону улицы Маршала Жукова. Предварительно, он допустил нарушение правил пользования общественным транспортом, в результате чего 72-летняя женщина не удержалась и упала. Она была доставлена в медучреждение, а после оказания помощи ее отпустили домой.

По данному факту полицейские проводят проверку.

- Инспекторы ГИБДД запросили видеозаписи с камер наблюдения, установленных в салоне автобуса, для более детального изучения обстоятельств происшествия, - уточнили в ГУ МВД.