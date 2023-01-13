В Воронеже с фасада пятиэтажки демонтировали два аварийных балкона

Жительница угловой квартиры в доме №3 по Ленинскому проспекту пожаловалась в жилищную инспекцию области на аварийное состояние ее балкона – выходить на него опасно для жизни из-за угрозы обрушения.

Обследовав балконные плиты, жилищный инспектор подтвердил их плачевное состояние.

- На момент проверки специалисты управляющей организации уже приступили к монтажу металлического каркаса нижней части балконных плит, - сообщили в ГЖИ. - Кроме того, ООО «АВА-кров» установило ограждения с сигнальной лентой и разместило на фасаде дома объявления об аварийности балконов.

Инспекция выдала компании предписание провести техническую экспертизу несущих конструкций балконов квартиры заявительницы и проверить прочность сцепления бетона с металлом. На директора УК составили протокол.

Результаты обследования балконов показали, что две плиты сильно изношены, и для предупреждения их обрушения УК приняла решение об их демонтаже. В конце 2022 года два балкона и их с фасада пятиэтажки убрали.