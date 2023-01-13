Под Воронежем мужчина зверски зарезал приятеля

Место убийства. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 35-летнего жителя Каширского района. Его обвиняют в убийстве и краже.

Следователи установили, что 3 сентября 2022 года в доме на улице Маслова села Каширское выпивала компания мужчин. Между двумя участниками застолья разгорелась ссора. Сначала мужчины 35 и 40 лет оскорбили друг друга словами, а потом кинулись в драку. Тот, кто помладше, выхватил нож и несколько раз ударил им своего недруга в шею. Ранения оказались смертельными. Третий участник застолья вызвал сотрудников правоохранительных органов.

А несколькими днями ранее тот же 35-летний мужчина в селе Кондрашкино Каширского района ночью залез в магазин через поврежденное им окно. Там он украл продукты, парфюмерию и деньги на общую сумму более 22 тысяч рублей.

Убийцу на время следствия арестовали. Он признал свою вину. Кроме того, ее подтверждают и показания свидетелей, и данные экспертиз.