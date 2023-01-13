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НовостиПроисшествия13 января 2023 11:13

Воронежца заподозрили в хищении 1,5 тысячи литров дизтоплива и 400 литров бензина

Для этого он использовал топливные карты компании
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Полицейские в Воронежской области задержали 35-летнего мужчину по уголовному делу о присвоении или растрате. Его подозревают в крупном хищении топлива. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемый был материально-ответственным лицом в филиале электросетевой компании. Используя топливные карты, с июня по август 2022 года он похитил ГСМ более чем на 90 тысяч рублей. По отчетности злоумышленник заправлял транспортные средства организации, а на самом же деле сливал дизтопливо и бензин в канистры и продавал третьим лицам.

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.