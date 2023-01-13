Жительница Воронежа взяла кредит на 2 млн рублей и отдала мошенникам

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратилась 49-летняя местная жительница Воронежа. Женщина попала на уловку мошенников и перевела им почти 2 млн рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по региону 13 января, ей позвонил неизвестный под видом сотрудника банка. Он убедил женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит. Она поверила и согласилась «обезопасить» свой счет. По схеме, продиктованной аферистами, оформила онлайн кредит. Для убедительности злоумышленники просили действовать быстрее и ни в коем случае никому не рассказывать из-за якобы секретности операции.

Затем женщину попросили перечислить кредитные деньги на «спецсчет». В итоге она перевела мошенникам 1 957 000 рублей. После этого они перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется розыск лиц, причастных к преступлению.