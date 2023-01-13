Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарит свою гитару мальчику из Воронежской области

Гитара от Сергея Лаврова. Фото: Телеграм-канал МИД России.

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» подарок от министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшее время получит восьмилетний мальчик Миша Труфанов из Воронежской области. Об этом сообщили в телеграм-канале федерального МИДа.

Миша написал в письме Деду Морозу, что хочет гитару. Сергей Лавров решил подарить ему свой музыкальный инструмент. На гитаре Сергей Викторович написал:

- Дорогому Мише Труфанову с наилучшими пожеланиями успехов в учебе и в музыке!

Сергей Лавров исполнил мечты еще двух детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 11-летний Максим из Москвы ознакомится с внутренним устройством подводной лодки. А восьмилетний Иван из Красноярска полетает на воздушном шаре.