Министр иностранных дел России Сергей Лавров подарит свою гитару мальчику из Воронежской области

Гитара от Сергея Лаврова.
Фото: Телеграм-канал МИД России.
В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» подарок от министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ближайшее время получит восьмилетний мальчик Миша Труфанов из Воронежской области. Об этом сообщили в телеграм-канале федерального МИДа.
Миша написал в письме Деду Морозу, что хочет гитару. Сергей Лавров решил подарить ему свой музыкальный инструмент. На гитаре Сергей Викторович написал:
- Дорогому Мише Труфанову с наилучшими пожеланиями успехов в учебе и в музыке!
Сергей Лавров исполнил мечты еще двух детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 11-летний Максим из Москвы ознакомится с внутренним устройством подводной лодки. А восьмилетний Иван из Красноярска полетает на воздушном шаре.