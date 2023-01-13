В Воронежской области коронавирусом за сутки заболели 36 человек, никто не умер

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

За последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 36 жителей Воронежской области. Госпитализация потребовалась 11 пациентам. Данными поделился федеральный оперативный штаб в пятницу, 13 января.

Днем ранее коронавирус подтвердился у 34 жителей региона. Всего же с начала пандемии в области выявили уже более 471,1 тысячи случаев заражения страшным недугом.

Между тем, смертей среди пациентов с тяжелой формой ковида не зарегистрировали. А из стационаров и амбулаторного лечения выписали 49 выздоровевших.