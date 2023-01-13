172 двойни родились в Воронежской области в 2022 году

Фото из архива КП Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области в 2022 году на свет появились 17434 малыша. Из них - 9060 мальчиков и 8734 девочки. Данными поделился губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 13 января.

Более 7 тысяч младенцев - первенцы. Третьи дети родились у 2,6 тысячи пар, четвертые – у 762, пятые и последующие – у 483. Самыми популярными именами у жителей Воронежской области в прошлом году стали Михаил и София.

Кроме того, по данным управления ЗАГС региона, в одной семье в 2022 году на свет появился 13-й ребенок. Еще одна жительница в области стала мамой в 12-й раз. В трех семьях родились 11-е дети. Также среди новорожденных оказалось 172 двойни.