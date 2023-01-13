На выходных воронежцев ждет снежная погода

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Предстоящие суббота и воскресенье принесут в Воронеж снежную погоду и уже не будет такого сильного мороза, так что можно подумать и о прогулках. Об этом свидетельствует прогноз синоптиков на выходные.

Итак, сегодня, в пятницу, 13 января, в Воронеже днем температура будет -3 градуса. Ожидается облачная погода, небольшой снег в юго-восточный ветер 4 м/с.

Завтра, в субботу, 14 января, ночью - до -4 градусов, днем до -3 градусов. Также будет идти снег. Ветер сохранит направление и скорость.

В воскресенье, 15 января, в Воронеже ожидается переменная облачность. Температура воздуха существенно не изменится. Ночью - до -5 градусов, днем до -3 градусов.